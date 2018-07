Cruzeiro revela que Rafael Marques sofre com hérnia e necessita de cirurgia

O Cruzeiro terá um importante desfalque para as próximas partidas. Trata-se do atacante Rafael Marques, que foi diagnosticado com uma hérnia inguinal à esquerda e precisará passar por uma cirurgia, conforme revelou o clube mineiro nesta sexta-feira.

A dor constante tem acompanhado o atleta ao longo da carreira, segundo acrescentou o Cruzeiro, e se acentuou recentemente ao ponto de atrapalhá-lo nas atividades físicas. A cirurgia será neste sábado, no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, sob o comando do doutor Marcos Martins. O tempo de recuperação, contudo, não foi informado.

"O Rafael Marques tem uma hérnia inguinal à esquerda, uma patologia que ele possui há muito tempo e que está o incomodando muito agora. O procedimento é a indicação do tratamento cirúrgico, com essa programação da operação neste sábado, no Mater Dei. A previsão é a de que ele tenha um retorno progressivo às atividades, dependendo da orientação posterior do cirurgião", explicou Fernando Lopes, diretor do departamento médico do Cruzeiro.

Rafael Marques chegou ao Cruzeiro em uma troca que mandou o lateral-direito Mayke ao Palmeiras. Embora tenha ficado quase sempre no banco, ele seria uma boa opção aos próximos jogos, nos quais a equipe precisará conciliar o Campeonato Brasileiro com a semifinal da Copa do Brasil.