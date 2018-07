Cruzeiro se dá bem e mantém a ponta isolada do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro segue na frente na luta pelas vantagens dadas ao líder da primeira fase do Campeonato Mineiro nas semifinais e na decisão. A uma rodada do fim da etapa classificatória e mesmo sem a força máxima, o time conseguiu se manter na primeira posição ao derrotar a URT por 2 a 0, neste domingo, em Patos de Minas, graças aos gols marcados no segundo tempo.

Na jogada, Marcos Vinicius, que fez a sua primeira partida como titular entre os profissionais, arrancou e deu o passe. Leandro Damião deixou a bola passar para Marquinhos, que chutou forte para fazer 1 a 0. O segundo gol também teve participação de Marquinhos. Ele puxou o contra-ataque e acionou Joel, que finalizou e marcou, aos 49 minutos.

Já o Atlético atingiu o segundo lugar, com 22 pontos, ao derrotar o Villa Nova por 3 a 0, no Independência. O time foi ao intervalo em vantagem graças ao gol marcado por Carlos aos 41 minutos. Cárdenas acionou Luan na ponta esquerda. Ele, então, cruzou rasteiro para Carlos, que só precisou empurrar a bola para as redes. O segundo gol atleticano saiu logo no começo da etapa final. Dessa vez, aos quatro minutos, Marcos Rocha cruzou e o atacante argentino Lucas Pratto cabeceou para fazer 2 a 0. O terceiro gol atleticano foi marcado aos 24 minutos. Após Dionathan espalmar um chute forte de Pratto, o argentino protegeu a bola até a chegada de Carlos, que chutou para as redes, definindo o triunfo atleticano.

A Caldense caiu para o terceiro lugar, com os mesmos 22 pontos do Atlético, mas uma vitória a menos, ao só empatar por 0 a 0 com o Boa, em Poços de Caldas. Mesmo assim, o time está garantido nas semifinais do Campeonato Mineiro. Já a definição sobre a quarta vaga ficou para a última rodada. Em confronto direto, Tombense e América empataram por 1 a 1 em Tombos. O time do interior mineiro é o quarto colocado com os mesmos 17 pontos da equipe da capital, mas em vantagem nos critérios de desempate.