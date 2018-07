Cruzeiro se reapresenta e Mano tem dois desfalques certos contra o Goiás

Nesta segunda-feira, o técnico Mano Menezes começou a pensar nas substituições, uma vez que o time reserva participou de um coletivo contra a equipe sub-20. Enquanto isso, os titulares fizeram atividade regenerativa. Na terça-feira, todo o elenco folga, para que a semana comece de vez na quarta pela manhã.

Para a vaga deixada por Manoel, Mano tem duas opções: Paulo André e Grolli. Ambos treinaram no time reserva nesta segunda-feira. No ataque, Allano deve dar lugar a Marcos Vinicius, que o substituiu na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, domingo de manhã, no Mineirão, e fez atividade regenerativa nesta segunda-feira. Marquinhos, Marinho e Leandro Damião também concorrem à vaga.