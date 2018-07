Cruzeiro se reapresenta e treina com as presenças de Sóbis e Sassá

Menos de 24 horas depois de entrar em campo para vencer o Atlético-GO no Mineirão, o elenco do Cruzeiro se reapresentou e trabalhou na manhã desta segunda-feira. Os titulares ficaram apenas na academia realizando atividade regenerativa, enquanto os reservas trabalharam no gramado da Toca da Raposa II.

Entre os atletas que treinaram em campo, uma ótima novidade para o técnico Mano Menezes. Recuperado de uma importante lesão na coxa esquerda, o atacante Rafael Sóbis foi liberado pelo departamento médico e participou da parte física da atividade, trabalhando com os colegas pela primeira vez após a contusão.

Um pouco afastado, a outra grande novidade do dia no Cruzeiro. Sob olhares atentos da comissão técnica, o atacante Sassá trabalhou pela primeira vez no clube em uma breve atividade física, ainda separado do grupo. Vindo do Botafogo, o jogador sequer foi anunciado oficialmente, o que deve acontecer nos próximos dias.

Apesar das novidades, nem Sóbis nem Sassá estarão disponíveis para o próximo desafio do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Sexta colocada da competição, com 10 pontos, a equipe viaja para encarar o líder Corinthians nesta quarta-feira, às 21h45, no Itaquerão.