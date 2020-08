Cruzeiro se reforça com lateral de 18 anos do Sport para a sequência da Série B

O lateral-direito Rafael vai reforçar o Cruzeiro na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o clube pernambucano comunicou o empréstimo do jogador para o time mineiro até 28 de fevereiro de 2021. Depois disso, ele vai se transferir para a Ferroviária.

O Sport explicou que a venda de Rafael ao time do interior paulista havia sido fechada em junho, ainda que a transferência só fosse se efetivar em março de 2021. Agora, com o intuito de concluir a negociação e receber os valores da transação, o clube antecipou o repasse dos direitos do atleta, ainda que inicialmente ele vá vestir a camisa do Cruzeiro.

"Com a cessão temporária ao Cruzeiro, o Sport evita qualquer risco de perda financeira por imprevistos que pudessem ocorrer com o atleta até março de 2021, o que lhe permitirá receber integralmente os valores da transferência acordada com a Ferroviária S.A, sem qualquer tipo de dedução, o que ajudará na recuperação econômica do Clube e na manutenção dos salários do elenco para esta temporada que será nosso principal 'reforço'", explicou o Sport em nota oficial.

Rafael, de 18 anos, foi promovido aos profissionais do Sport nesta temporada, tendo sido titular da equipe em seus dois primeiros compromissos no Campeonato Brasileiro. Mas com a possibilidade de transferência ao Cruzeiro, deixou de atuar.

Contratado, Rafael chega para uma das posições mais carentes do elenco dirigido por Enderson Moreira, que tem o paraguaio Raúl Cáceres como principal opção para a lateral direita.