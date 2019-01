Cruzeiro se reforça com o lateral colombiano Orejuela por empréstimo

A diretoria do Cruzeiro confirmou neste domingo a chegada do segundo reforço ao time para a temporada 2019. O clube oficializou a contratação do lateral-direito colombiano Luis Manuel Orejuela, que estava no Ajax, tendo sido cedido pela equipe holandesa por empréstimo de um ano.

Orejuela já vinha participando da pré-temporada do Cruzeiro na Toca da Raposa II, tendo os primeiros contatos com a comissão técnica e o elenco do clube mineiro. Mas só agora, após a resolução de trâmites burocráticos, ele se tornou, de fato, jogador da equipe.

Hoje com 23 anos, Orejuela tem passagens pela seleção de base da Colômbia. O lateral-direito iniciou a sua carreira no Deportivo Cali, time em que foi campeão do Torneio Apertura da Colômbia em 2015, tendo se transferido ao Ajax em 2017. O defensor, porém, pouco atuou no clube holandês, tanto que foi relegado ao time B na fase final da sua passagem pelo clube.

A contratação de Orejuela é a segunda oficializada pelo Cruzeiro em 2019, pois na sexta-feira o clube havia confirmado a chegada do volante Jadson, que estava no Fluminense. E agora o colombiano reforça o time para disputar a condição de titular da lateral direita com Edilson.

Além disso, com a contratação de Orejuela, o Cruzeiro passa a contar com seis estrangeiros no seu elenco, sendo que os outros são Ariel Cabral, Arrascaeta, Barcos, Romero e Mancuello. A CBF, porém, só permite que cinco sejam relacionados para compromissos do futebol nacional.