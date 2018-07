Cruzeiro se reforça com volante Rudnei, ex-Ceará

Desconhecido de boa parte da torcida, Rudnei chega ao Cruzeiro apresentando suas credenciais: "Sou segundo volante, gosto bastante de ir a área, de atacar, chego bastante à frente e às vezes marco gols. Sou um bom marcador também e quero ajudar de todas as formas e brigar por títulos pelo Cruzeiro", afirmou o volante, que participou de 19 jogos do Brasileirão pelo Ceará e marcou apenas um gol.

Revelado pelo Figueirense, ele passou também por Grêmio, Criciúma, Náutico, Avaí e Ventforet Kofu (Japão), entre outros. Ele foi indicado pelo técnico Vagner Mancini, com quem trabalhou no Ceará. "Vai ser muito bom, vou dar tudo de mim pelo Cruzeiro. Não vai faltar nunca garra dentro de campo e tenho certeza que tudo vai dar certo e vamos brigar por títulos. Agradeço muito ao Vágner Mancini por me dar essa chance de jogar no Cruzeiro", completou.

Rudnei chega a Belo Horizonte para brigar por posições com Leandro Guerreiro, Marquinhos Paraná e Sandro Manoel. "É uma satisfação jogar no Cruzeiro, que é um time enorme, e ainda disputar posição com jogadores espetaculares que tem aqui no elenco. Vai ser uma boa briga e com certeza estou vindo para somar. Espero fazer uma bela história aqui."