Cruzeiro se reforça para 2018 com atacante que está no Criciúma

Campeão da Copa do Brasil na semana passada, o Cruzeiro já começa a planejar a próxima temporada. Nesta quarta-feira, o clube anunciou que acertou a contratação do atacante Caio Rangel, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Criciúma.

Caio Rangel, porém, pertence ao Estoril, de Portugal, com quem o Cruzeiro negociou a sua aquisição. O atacante permanecerá no Criciúma até o final desta temporada, mas já assinou um pré-contrato com o time mineiro, que vai ser válido pelos próximos três anos.

O jogador, de 21 anos, marcou três gols pelo Criciúma nesta temporada, sendo dois pela Série B. O atacante entrou em campo 33 vezes pela equipe catarinense em 2017. E antes de ser adquirido pelo Estoril, que o repassou ao Criciúma, ele passou pelo Cagliari, da Itália.

A contratação de Caio Rangel pelo Cruzeiro representa um retorno, pois o atacante passou pelas categorias de base do clube mineiro. O atacante também possui experiência nas seleções de base do Brasil, o que inclui a sua participação no Mundial Sub-17 de 2013, sendo titular nos cinco jogos e tendo marcado dois gols pela equipe, eliminada nas quartas de final. Agora, em 2018, reforçará o setor ofensivo do Cruzeiro, que disputará a Copa Libertadores.