Cruzeiro se reúne com gestora do Mineirão por jogos no estádio em 2020

O rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro e a mudança na gestão do clube têm agitado os bastidores do Cruzeiro nas últimas semanas. Em busca de definições para a temporada 2020, a nova diretoria tem realizado uma série de reuniões. E uma delas se deu com a Minas Arena, empresa gestora do Mineirão, para uma definição se o estádio seguirá sendo a principal casa do time neste ano.

"O Cruzeiro EC convidou nesta sexta-feira, 3 de janeiro, a diretoria da Minas Arena para uma reunião na Sede Administrativa do Clube, visando um melhor relacionamento comercial entre as duas instituições no ano de 2020, e que o Cruzeiro possa continuar jogando no Mineirão as competições da temporada, descartando a possibilidade de fazer seus jogos em estádios do interior", revelou o Cruzeiro, em nota oficial.

Desde 2013, quando foi reaberto após obras para a Copa do Mundo de 2014, o Mineirão foi o palco da maior parte dos jogos do Cruzeiro como mandante. No entanto, a relação entre a diretoria do clube e a gestão do estádio se deteriorou em meses recentes, com a antiga gestão, presidida por Wagner Pires de Sá, chegando a avaliar a possibilidade de realizar mais partidas no Independência a partir de 2020.

O Cruzeiro possui uma dívida estimada em R$ 26 milhões com a Minas Arena. E o contrato de fidelidade do clube com a administradora do Mineirão foi rompido no ano passado, com o clube passando a negociar acordos pontuais para seus jogos na temporada 2019.

Agora, então, o Cruzeiro busca a assinatura de um novo contrato com a Minas Arena, sendo que a expectativa é para que uma proposta comercial seja apresentada nas próximas semanas, em um novo encontro entre as diretorias.

"O CEO do clube, Vittorio Medioli, e demais membros do Núcleo Dirigente Transitório estiveram reunidos com o diretor da Minas Arena, Samuel Lloyd, que ficou de apresentar uma nova proposta comercial a ser discutida entre as partes para a formatação de um novo contrato. Nos próximos dias haverá outro encontro já com os números que serão apresentados pela Minas Arena para uma análise em conjunto", acrescentou o clube.

A estreia oficial do Cruzeiro em 2020 está agendada para 22 de janeiro, diante do Boa, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, no Mineirão.