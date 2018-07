Cruzeiro sente desgaste e poupa alguns titulares para enfrentar a Ponte Preta

Depois do movimentado empate com o Grêmio na última segunda-feira, por 3 a 3, o Cruzeiro volta a campo nesta quinta, às 19h30, contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, preocupado em superar o desgaste provocado pelos últimos jogos.

No treino desta quarta-feira, por exemplo, o técnico Mano Menezes poupou alguns jogadores como o lateral-direito Ezequiel e o meia-atacante Alisson - a dupla, contudo, deve ir para o jogo. Já o volante Ariel Cabral e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, desgastados com a sequência de jogos, sequer foram relacionados.

O volante Henrique, por sua vez, com um corte profundo na perna, ainda não está recuperado e segue como desfalque. Outra ausência será do zagueiro Leo, que está suspenso e cederá a vaga para Murilo. A boa notícia fica por conta do atacante Sassá, relacionado pela primeira vez no Cruzeiro.

Com 11 pontos no Brasileirão e brigando pelas posições intermediárias da tabela de classificação, o Cruzeiro precisa surpreender a Ponte Preta em Campinas para embalar na competição e aumentar a confiança do elenco.

"Temos que levar a vontade e a determinação. Vestir a camisa do Cruzeiro é estar sempre motivado", destacou o meia Robinho. "O Mano (Menezes) é um cara que motiva muito bem o time e tenho certeza de que levará isso para nós irmos até Campinas buscar a vitória".