Cruzeiro será mandante do segundo jogo da final da Copa do Brasil

A CBF definiu nesta quinta-feira, através de um sorteio em sua sede, no Rio, a ordem dos mandos de campo da decisão da Copa do Brasil, que colocará frente a frente os principais rivais mineiros: Cruzeiro e Atlético-MG. A final do torneio terá sua primeira partida disputada na próxima quarta-feira, com mando atleticano, no Independência, no Horto. O jogo de volta acontecerá dia 26, desta vez com mando cruzeirense, no Mineirão.

A segunda partida está confirmada para o Mineirão, mas a sede do confronto de ida ainda não foi oficialmente definida, embora o presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, após consultar seus pares, a comissão técnica e os jogadores, já deu declarações apontando o Independência como palco. A CBF, no entanto, ainda não se manifestou em relação a esse pedido.

O Atlético-MG chega extremamente embalado para a decisão, após classificações heroicas nas quartas e nas semifinais da competição, contra Corinthians e Flamengo, respectivamente. Nas duas ocasiões, perdeu por 2 a 0 fora de casa, levou o primeiro gol na volta, no Mineirão, mas buscou o resultado necessário para avançar: duas goleadas por 4 a 1.

O Cruzeiro também conseguiu classificação emocionante na semifinal. Depois de vencer o Santos por 1 a 0 na ida, em casa, saiu perdendo na Vila Belmiro, obteve o empate, viu o adversário abrir 3 a 1 e mais uma vez foi atrás da igualdade, com dois gols de William. Além disso, os atuais campeões do Brasileirão aparecem como time a ser batido em 2014, já que aparecem na liderança da competição na luta pelo bi, com 64 pontos, cinco à frente do segundo colocado, o São Paulo.