Cruzeiro sofre para vencer o Tricordiano e mantém liderança

O Cruzeiro encontrou dificuldades, sofreu pressão no fim do jogo, mas conseguiu vencer o Tricordiano neste sábado por 1 a 0, em duelo realizado na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O resultado manteve o time celeste na liderança da competição, com 10 pontos, um a mais do que o América-MG, o segundo colocado. O clube de Três Corações (MG) está em oitavo, com três.

Apesar de atuar fora de casa, o Cruzeiro contava com a maioria dos torcedores - a partida não aconteceu em Três Corações, pois o estádio do Tricordiano está em reforma. Em campo, também, o time da capital mineira se sentia à vontade.

No primeiro tempo, o Cruzeiro explorou mais as jogadas pelo lado esquerdo. Alisson fez a mesma jogada por três vezes e criou perigo. Recebeu na esquerda, cortou para o meio e chutou. Na primeira, a bola bateu na zaga. Nas outras duas, Marcão defendeu. Em mais uma jogada, Alisson recebeu na entrada da área e deixou a bola para Arrascaeta. O uruguaio ajeitou e mandou uma bomba de perna esquerda para outra defesa do goleiro.

A etapa final repetiu a mesma história. Logo aos 5, após cruzamento na área, Fabrício tentou uma cabeçada e Marcão salvou o Tricordiano mais uma vez. Três minutos mais tarde, Alisson arriscou mais uma de fora da área e a bola saiu com perigo.

O gol finalmente saiu aos 12 minutos. Fabiano cruzou na segunda trave, Fabrício desviou para o meio da área e Arrascaeta escorou para as redes. Dez minutos depois, Alisson foi derrubado na área e o árbitro mandou o jogo seguir.

O Tricordiano resolveu ir para o ataque na parte final do jogo e teve excelente chance para empatar aos 33 minutos. Juninho cruzou para Marcinho, que dominou livre na área, mas desperdiçou a chance.

Na sequência, Fábio fez três grandes defesas que garantiram os três pontos. Primeiro Júnior Lemos recebeu dentro da área, passou por Bruno Rodrigo e parou nas mãos do goleiro. Aos 42 minutos, Bruno Moreno bateu cruzado e Fábio espalmou caiu no canto esquerdo para defender. Nos acréscimos, o arqueiro pegou parcialmente chute de Júnior Lemos e, na sobra, Leandro Love deu uma cavadinha sobre o goleiro, caído no chão. Dedé apareceu e salvou, de cabeça, na linha.

O Cruzeiro volta a campo no próximo domingo, dia 28, quando recebe o América-MG, pela quinta rodada do Estadual. O Tricordiano buscará a reação no próximo sábado, quando visita a Caldense, que está na penúltima colocação.