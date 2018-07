Cruzeiro supera desfalques, faz 3 a 0 no Vasco fora e cola no G-6

Mesmo com seguidos desfalques, o Cruzeiro encerrou a série negativa no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Vasco por 3 a 0, na noite desta quinta-feira, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O duelo foi decidido ainda no primeiro tempo, quando o time mineiro marcou os dois dos seus três gols.

Thiago Neves, aos 2, e Sassá, aos 18 minutos, asseguraram a ampla vantagem ainda na etapa inicial. Nos minutos finais do jogo, Robinho voltou ao time com gol aos 42, em bela jogada individual. Assim, ajudou o Cruzeiro a chegar aos 26 pontos, na sétima colocação, colado ao G6, que dá vaga na Copa Libertadores.

O Vasco, por sua vez, não teve sucesso com a aposta de Milton Mendes em Wagner e Escudero. Com a segunda derrota seguida no Brasileirão, estacionou nos 23 pontos e caiu para o nono lugar. A torcida presente no Raulino de Oliveira vaiou o time e protestou contra a direção do clube.

O JOGO - Há quatro jogos sem vencer no Brasileirão, o Cruzeiro entrou em campo pressionado nesta quinta e nem deu tempo do Vasco tomar a iniciativa, como mandante da partida. Aos 2 minutos, Thiago Neves já batia falta, um tanto despretensiosa, e assistia a bola passar por todo mundo e morrer no fundo das redes.

A situação ficou mais complicada aos 18 minutos, quando Rafael Marques protagonizou lance desastrado ao tentar marcar Sassá dentro da área. Levantou o pé alto demais e acertou no rosto do atacante. O árbitro confirmou a penalidade e o próprio Sassá converteu, em chute no canto direito de Martín Silva.

O Vasco tentou reagir rapidamente. Em cobrança de escanteio, aos 20, Wagner subiu na segunda trave e mandou rente ao gol. Exibindo falta de ritmo, o meia percorria quase todo o ataque, mas não conseguia fazer o Vasco surpreender na armação. Paulinho jogava isolado no ataque e Paulo Vitor sofria com a marcação.

Diante destas limitações, o técnico Milton Mendes promoveu a primeira mudança ainda aos 26 minutos de jogo. Thalles entrou no lugar de Wellington para tentar movimentar o setor ofensivo.

O segundo tempo começou com o Cruzeiro novamente no ataque. Desta vez, Rafael Marques salvou o time carioca ao tirar a bola em cima da linha, em chegada perigosa de Bryan dentro da área, aos 9 minutos. Na sequência, Martín Silva foi exigido ao espalmar bola que quase pegou no travessão, e finalização sem ângulo da direita.

Milton Mendes, então, reconheceu as dificuldades de Wagner em campo e colocou Andrés Ríos. Do outro lado, Mano Menezes promoveu o retorno de Robinho, afastado há cerca de um mês por causa de lesão. Também colocou Rafael Sóbis, que passou mal no vestiário após o empate sem gols com o Vitória, no domingo.

As mudanças mantiveram o Cruzeiro no domínio da partida. Robinho entrou melhor e, aproveitando a pressão da torcida sobre os jogadores vascaínos, anotou o terceiro gol cruzeirense aos 42 minutos. Com apenas um drible, tirou dois marcadores do lance e bateu na saída do goleiro vascaíno dentro da área.

Na próxima rodada, os dois times voltarão a campo no domingo. O Cruzeiro vai receber o Botafogo no Mineirão às 16 horas. O Vasco vai visitar a Ponte Preta em Campinas às 19 horas.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 0 x 3 CRUZEIRO

VASCO - Martín Silva; Gilberto, Rafael Marques, Lucas Rocha e Henrique (Manga Escobar); Jean, Wellington (Thalles), Escudero, Wagner (Andrés Ríos); Paulo Vitor e Paulinho. Técnico: Milton Mendes.

CRUZEIRO - Fábio; Lucas Romero, Léo, Murilo e Bryan; Henrique (Manga Escobar), Lucas Silva, Élber (Robinho), Thiago Neves (Rafael Sóbis) e Rafinha; Sassá (Raniel). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Thiago Neves, aos 2, e Sassá (pênalti), aos 18 minutos do primeiro tempo. Robinho, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Marques, Lucas Silva, Paulo Vitor, Gilberto, Andrés Ríos.

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP).

RENDA - R$ 108.780,00.

PÚBLICO - 4.934 pagantes (5.780 no total).

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).