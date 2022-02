Cruzeiro supera Tombense, vence 3ª seguida e permanece na liderança do Mineiro

O Cruzeiro venceu o Tombense por 3 a 0 neste sábado à noite, se mantendo na liderança isolada do Campeonato Mineiro, posição em que iniciou esta sexta rodada. O jogo aconteceu no estádio Almeidão, em Tombos, e marcou a terceira vitória consecutiva do time da capital no torneio.

O gramado do estádio em Tombos foi alvo de reclamações por parte do Cruzeiro durante a partida. Novo investidor do clube, Ronaldo Fenômeno publicou fotos em suas redes sociais mostrando alguns buracos profundos no gramado onde aconteceu o jogo.

Com cinco vitórias e uma derrota em seis jogos, o Cruzeiro chega a 15 pontos. Após as vitórias de Atlético-MG e Athletic Club na rodada, o time de Paulo Pezzolano, que está em isolamento após testar positivo para covid-19, entrou em campo com a liderança em risco, obrigado a ganhar, mas conseguiu se manter na primeira posição. Os dois rivais ficam próximos, com dois pontos a menos.

Após um bom início, o Tombense chega a duas derrotas consecutivas, após o revés por 1 a 0 para o Athletic na rodada anterior. São sete pontos somados pelo time de Rafael Guanaes, que fica na sexta colocação e vê os primeiros times na tabela se distanciarem.

Algumas boas tentativas de fora da área deram emoção ao primeiro tempo entre Tombense e Cruzeiro. Na primeira grande oportunidade, Manoel bateu firme de fora da área e Denivys, goleiro do Cruzeiro, fez uma grande defesa aos 16 minutos, conseguindo jogar para escanteio. A resposta do Cruzeiro veio com gol. O jovem Daniel Junior, das categorias de base do clube, arriscou de longe e o goleiro da Tombense aceitou, deixando o time de Belo Horizonte com vantagem por 1 a 0 no placar, aos 18.

O Tombense seguiu no ataque após sofrer o gol. Aos 23, Everton Galdino arriscou com perigo da entrada da área e a bola foi para fora, passando à direita da meta. Também de longe, o Cruzeiro respondeu. O volante Lucas Ventura arriscou próximo do local de onde saiu o gol, mas desta vez o goleiro Rafael Santos fez a defesa em dois tempos.

Ainda no primeiro tempo, o centroavante Daniel Amorim também teve boa chance para empatar. O jogador do Tombense recebeu lançamento, invadiu a área e finalizou por cima do gol. O jogo foi lá e cá, com o Cruzeiro buscando responder as chegadas de perigo do Tombense e exigindo defesas do goleiro adversário. O mesmo acontecia do outro lado, onde Denivys fez grande defesa após cabeceio de Daniel Amorim, aos 39 minutos.

A volta do intervalo complicou a situação do time da casa, que viu os visitantes ampliarem logo no primeiro minuto. O Cruzeiro recuperou a bola no ataque após erro da defesa adversária, Thiago serviu Giovanni e o meia teve tranquilidade para dominar a bola e bater no canto do goleiro para fazer 2 a 0.

Apesar da desvantagem, o Tombense seguiu no campo do Cruzeiro para tentar reagir. Em um dos melhores lances do segundo tempo, Jean Lucas partiu em velocidade e obrigou Denivys a fazer grande defesa. As oportunidades, no entanto, foram mais escassas que na metade inicial para o time da Zona da Mata Mineira.

Nos minutos finais, o ímpeto do Tombense pareceu diminuir e o jogo ficou favorável para o Cruzeiro. Aos 33, Daniel teve ótima chance de marcar seu segundo gol no dia, mas finalizou alto demais. O time cruzeirense soube administrar o resultado e ainda buscou o terceiro gol. Aos 46 minutos, o estreante Fernando Canesin deu bom passe em profundidade para Vitor Roque, que cruzou para Thiago fechar o placar por 3 a 0.

A luta do Cruzeiro para se manter na liderança terá novo capítulo na próxima quinta-feira, às 20h, quando o clube receberá o Uberlândia na Arena Independência. Precisando se recuperar para tentar retornar ao G4, o Tombense visitará o Democrata no estádio Mamudão na próxima rodada, em jogo marcado para quarta-feira. Na sequência, o time de Tombos terá outro jogo fora de casa, contra a Patrocinense.