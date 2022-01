Cruzeiro anuncia técnico uruguaio Paulo Pezzolano, de 38 anos, para atual temporada

O Cruzeiro anunciou o jovem uruguaio Paulo Pezzolano, de 38 anos, como seu novo técnico. O treinador assinou por uma temporada com possibilidade de renovação. O disputado profissional, que estava entre os candidatos para assumir a seleção uruguaia, chega ao clube juntamente com o auxiliar-técnico Martín Varini, o preparador físico Gonzalo Álvarez e o analista de desempenho Matias Filippini.

Ele já se apresenta no novo clube nesta terça-feira, iniciando o trabalho de restruturação do clube. Pezzolano terá como principal missão, subir com o Cruzeiro para a primeira divisão após duas tentativas frustradas, a última sob a direção de Vanderlei Luxemburgo, seu antecessor.

"Paulo Pezzolano é tido como um dos melhores treinadores sul-americanos de sua geração e chegou a ter recentemente seu nome entre os candidatos a assumir a seleção de seu país", enfatizou o clube mineiro, que ainda fez questão de destacar suas conquistas.

"Em sua carreira, alcançou conquistas inéditas nos clubes que treinou, como o acesso com o Torque-URU em seu primeiro ano no clube e a obtenção do primeiro título expressivo na história do Liverpool-URU, além das importantes classificações com o Pachuca-MEX, para a Liga Continental por duas vezes."

¡Bienvenido, Paulo Pezzolano! Nação Azul, nosso novo técnico está aqui e já mandou um recado. Se liga: pic.twitter.com/h5dVSMJM8M — Cruzeiro (@Cruzeiro) January 3, 2022

Cruzeiro também tem novo diretor de futebol

Pedro Martins, vice-presidente de competições da Federação Paulista de Futebol (FPF), é o novo diretor de futebol do clube mineiro. Ele chega para substituir Alexandre Mattos, que foi dispensado por Ronaldo Fenômeno, novo gestor do clube mineiro. Pedro inicia os trabalhos nesta terça-feira e a primeira missão será revisar e até rescindir contratos dos novos reforços.

"O Cruzeiro anuncia Pedro Martins como seu novo diretor de Futebol. O profissional, formado em administração e com MBA pela Universidade de Liverpool, tem passagens como gestor no Athletico-PR e Queens Park Rangers, da Inglaterra, além de ter sido CEO da Ferroviária. Pedro se apresenta já nesta terça-feira na Toca da Raposa II", informou os mineiros.