Cruzeiro tem desfalques e dúvida contra o Figueirense em SC

O Cruzeiro enfrenta o Figueirense, neste sábado, com ao menos dois desfalques e uma dúvida. O zagueiro Manoel e o meia Alisson nem embarcaram para Florianópolis para disputar a partida pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h20, no estádio Orlando Scarpelli, e o técnico celeste Marcelo Oliveira afirmou que ainda não sabe quem vai compor o ataque.

A vaga de Alisson é disputada por Marquinhos, William e Dagoberto. Caso leve em conta o desgaste dos atletas, Marcelo Oliveira pode optar pelo primeiro, já que Marquinhos não pode jogar a partida contra o Santos na próxima quarta-feira, por uma das semifinais da Copa do Brasil, por já ter atuado por outra equipe na competição.

Alisson está vetado para o jogo deste sábado por causa de uma lesão que teve confirmada na coxa esquerda. É o mesmo membro em que Manoel recebeu uma pancada na partida contra o Vitória, no último domingo, que deixou o zagueiro fora do compromisso em Santa Catarina. Por outro lado, o técnico confirmou que Ricardo Goulart, recuperado de contusão também na coxa esquerda, estará entre os titulares.

Para Marcelo Oliveira, os desfalques já são esperados por causa da sequência de jogos imposta pelo calendário atual. "A gente tem falado sempre: a cada rodada alguns clubes vão perder jogadores. Infelizmente tem sido assim, por cansaço, por desgaste, pela frequência absurda de jogos, todos decisivos", salientou o técnico, para quem é preciso "pensar muito no próximo jogo" para o time "sustentar a liderança com uma diferença boa a cada jogada".

No Figueirense, o técnico Argel Fucks se preocupa com a condição física dos jogadores: "Temos uma sequência de jogos muito forte, então precisamos saber gerir isso a partir da fisiologia. Poderíamos ter trabalhado um pouco mais, mas se apertarmos hoje, amanhã pode faltar"

Para o jogo, a novidade no Figueirense será a estreia do atacante Mazola como titular. O desfalque fica por conta do volante Rivaldo, que recebeu um cartão vermelho no último jogo e será substituído por França.

O Cruzeiro encabeça a tabela de classificação do Brasileirão com 60 pontos, sete a mais que o São Paulo, que está em segundo. O Figueirense é o time catarinense mais bem colocado do campeonato, na 13ª posição.