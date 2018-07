Cruzeiro tem dúvida no ataque para encarar o Palmeiras no Pacaembu

O Cruzeiro entrará em campo neste domingo, 20, para enfrentar o Palmeiras, com praticamente a mesma equipe que garantiu na última quinta-feira, 17, diante do Vitória, a permanência na liderança do Brasileirão. O técnico Marcelo Oliveira tem apenas uma dúvida em relação ao grupo que ganhou do adversário baiano por 3 a 1 no Mineirão, que será dirimida apenas momentos antes da partida.

Segundo o treinador, a base do time que disputará a 11ª rodada da competição, diante do Palmeiras, a partir das 16 horas, no Pacaembu, será "basicamente a mesma" do confronto anterior. Marcelo Oliveira revelou que a única mudança que pode ocorrer será no ataque.

Marquinhos, que fez na quinta-feira a sua estreia com a camisa cruzeirense já como titular, briga pela vaga para formar novamente a dupla de ataque com Marcelo Moreno. Mas, de acordo com o técnico, ele pode dar lugar a Marlone ou Dagoberto - este último passou por trabalho de recondicionamento físico.

"O time é o mesmo, com essas opções: o Marlone, o Marquinhos e o Dagoberto. Mas vou definir antes do jogo", disse o técnico, que confirmou a ausência de Dedé mais uma vez. O zagueiro, que se recuperou de lesão no joelho, treina para recuperar a forma física e não enfrenta o Palmeiras.