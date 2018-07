Cruzeiro tem quatro desfalques por suspensão e pode perder Élber para quarta O técnico Paulo Bento tem quatro desfalques certos para escalar a equipe do Cruzeiro que vai enfrentar o Flamengo, quarta-feira, às 21h45, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Lucas e o zagueiro Bruno Viana receberam o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Atlético-MG e, assim como o lateral-esquerdo Bryan e o volante Lucas Romero, expulsos, estão suspensos.