Cruzeiro tem volta de três jogadores em 1º treino visando duelo com o Fluminense

Menos de 24 horas depois de empatar com o Flamengo, no Mineirão, o elenco do Cruzeiro se reapresentou na manhã desta segunda-feira, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, já pensando na partida contra o Fluminense, marcada para a próxima quinta, às 19h30, em Mesquita, na região metropolitana do Rio de Janeiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.

O meia uruguaio De Arrascaeta, liberado pelo departamento médico cruzeirense após tratar de uma lesão no joelho direito, foi ao gramado do centro de treinamento para aprimorar a parte física. O zagueiro Manoel e o atacante Raniel também participaram da atividade depois de também terem ganhado liberação dos médicos do clube após se recuperarem de lesões.

Os jogadores que começaram a partida contra o time rubro-negro carioca se submeteram a um trabalho regenerativo. Os atletas que não participaram do duelo deste domingo disputaram um jogo-treino contra o time sub-20 do Cruzeiro.

No time dos profissionais, o técnico Mano Menezes escalou: Lucas França; Lennon, Arthur, Kunty Caicedo e Bryan; Nonoca, Henrique e Fabrício; Rafael Marques, Sassá e Ábila. Já a equipe das categorias de base do time celeste contou com a presença do goleiro Rafael e do meia Alex.

Após o empate por 1 a 1 com o Flamengo, o Cruzeiro ocupa a sétima posição do Brasileirão, com 21 pontos. Foram seis vitórias, três empates e cinco derrotas nas 14 rodadas disputadas até aqui na competição nacional.