Cruzeiro teme jogadas de bola parada em Campinas

"Nós treinamos muito as jogadas de bola parada e acabamos levando o gol e perdendo o jogo para o Palmeiras com um gol de bola parada, que treinamos incansavelmente. E isso acaba definindo os jogos. Então, a gente tem que ter que arrumar e conversar com os jogadores, um mecanismo para não levar esse tipo de gol", disse.

O zagueiro Thiago Carvalho considerou naturais as cobranças de Roth e explicou que o grupo também tem conversado muito para evitar essas falhas. "Nosso time vinha errando muito isso no decorrer do campeonato, e o Celso nos cobrou isso bastante. Todo mundo vê o tanto que o nosso time treina nesse ponto, e as coisas às vezes não acontecem. É uma falta de atenção que precisa ser melhorada. A cobrança entre nós, jogadores, tem que estar sempre forte, para que isso não aconteça", afirmou.

Roth também avaliou que o Cruzeiro precisará encontrar alternativas para se livrar da forte marcação da Ponte Preta. Para ele, o Santos perdeu por 1 a 0 no último domingo, em Campinas, por essa razão.

"O que mais me impressionou nesse jogo foi a marcação forte que a Ponte exerceu sobre o Santos, que estava completo. O Neymar teve muitas dificuldades no jogo. Foi isso que tentamos fazer no treinamento de terça-feira. Fizemos duas linhas de quatro, com o Fabinho de um lado e o Elber do outro, que são jogadores rápidos. O Luan é rápido e o Cicinho também é rápido", comentou.