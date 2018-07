Cruzeiro tenta aproveitar má fase do América-MG para manter invencibilidade

O Cruzeiro tentará chegar ao sexto jogo invicto no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, às 21 horas, pela 23.ª rodada, no estádio Independência, em Belo Horizonte, no clássico contra o América-MG, que ocupa a lanterna isolada e vem de três derrotas consecutivas.

O bom momento tirou o time celeste da zona de rebaixamento e deixou os torcedores mais otimistas com esperança de ainda brigar pelo topo da tabela de classificação. Enquanto que o mau momento da equipe alviverde o deixa a mais de 10 pontos de sair do grupo dos últimos colocados.

No Cruzeiro, o técnico Mano Menezes recebeu no início da semana a boa notícia de que o zagueiro Manoel se recuperou de um entorse no tornozelo direito e poderá ir a campo. No entanto, o treinador não confirmou quem será o substituto do atacante Rafael Sóbis, suspenso.

Mano Menezes não deixou que os jornalistas assistissem aos trabalhos táticos realizados ao longo da semana. Com isso, ele tem três opções para o setor ofensivo: Willian, Rafinha e Alisson. A tendência é que opte pelo primeiro, que participou do segundo tempo da vitória sobre o Santa Cruz por 2 a 0 na última rodada.

No América-MG, o técnico Enderson Moreira não fez mistérios. O lateral-esquerdo Danilo entra na vaga de Gilson, suspenso. As dúvidas são por conta das condições físicas dos atletas. O atacante Nilson sentiu um problema muscular no início da semana e se tornou dúvida. Caso ele seja vetado pelo departamento médico, Michael será seu substituto.

Outro que não teve a presença confirmada por lesão é o meia Matheusinho. O jogador se recuperou recentemente de problemas musculares. Se for vetado, Diego Lopes fica com a vaga no meio de campo.