Cruzeiro tenta confirmar vaga nas quartas da Copa do Brasil contra o Atlético-PR

Um dia depois de encerrada a Copa do Mundo na Rússia, o Cruzeiro volta a disputar uma partida oficial às 20 horas desta segunda-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, contra o Atlético Paranaense. O duelo vai valer pelo jogo de volta da fase de oitavas de final da Copa do Brasil.

+ Barcos é apresentado no Cruzeiro e se diz ansioso para estrear: 'Estou no ritmo'

+ De volta ao Cruzeiro, Arrascaeta treina e tem a companhia de Raniel

A equipe mineira, comandada pelo técnico Mano Menezes, está em vantagem por ter vencido por 2 a 1 no confronto de ida, disputado na Arena da Baixada, em Curitiba, em 16 de maio. Na ocasião, ainda dirigido pelo técnico Fernando Diniz, o Atlético Paranaense chegou a abrir o placar, com Thiago Carleto, mas Henrique e Raniel garantiram a virada.

A regra do gol fora de casa não está mais em vigor na atual Copa do Brasil, por isso um empate basta para o Cruzeiro se classificar, mas qualquer vitória simples do Atlético Paranaense vai levar a decisão aos pênaltis. A equipe de Curitiba precisa de um triunfo por pelo menos dois gols de diferença para conquistar a vaga direta.

Certo é que o classificado do confronto entre Cruzeiro e Atlético Paranaense vai pegar o Santos nas quartas de final. A equipe paulista vai ser a mandante na partida de ida, em 1.º de agosto, e visitante na volta, no dia 15 do mesmo mês. Pelo cruzamento da chave, o adversário na semifinal ficará entre Vasco ou Bahia, que também se enfrentam pelas oitavas de final, e Palmeiras.

Durante a pausa no calendário do futebol brasileiro por causa da Copa do Mundo, o Cruzeiro deu férias de 10 dias ao elenco e depois retornou ao trabalho com treinamentos, empate por 1 a 1 em jogo-treino contra o Coimbra, clube de Belo Horizonte, e amistosos contra o Corinthians. Em casa, no estádio do Mineirão, derrota cruzeirense por 2 a 0 e na Arena Corinthians, em São Paulo, empate por 2 a 2.

Ainda sem Hernán Barcos, atacante argentino recém-contratado, o Cruzeiro fez o último treino da equipe neste domingo, assim como o Atlético Paranaense, que espera melhorar de rendimento sob o comando de Tiago Nunes. Já na Cidade do Galo, CT do Atlético Mineiro, o técnico interino passou atividade tática e cobranças de pênaltis aos jogadores.