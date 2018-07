Cruzeiro tenta 'fazer a sua parte' diante do Palmeiras B Alheio às reduzidas chances matemáticas de conquistar o título do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta os reservas do Palmeiras, neste domingo, determinado a cumprir pelo menos a sua parte. O time do técnico Cuca precisa vencer a equipe paulista na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, a partir das 17 horas, e torcer para que o líder Fluminense e o vice-líder Corinthians não vençam seus respectivos adversários, os rebaixados Guarani e Goiás.