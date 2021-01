Cruzeiro tenta melhorar desempenho em casa e contra nordestinos na Série B

O Cruzeiro apenas cumpre tabela nas últimas duas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time mineiro receberá o Náutico, às 16 horas, no Independência, para ao menos melhorar seu desempenho como mandante e também diante dos nordestinos.

Ao lado do Paraná, antepenúltimo colocado e praticamente rebaixado, o Cruzeiro tem a terceira pior campanha em casa. São 18 pontos em 18 jogos como mandante, com aproveitamento de 44,4%. O time do técnico Felipão só supera o desempenho de Botafogo-SP (40,7%) e Oeste (27,8%), que já caíram.

Em casa diante dos nordestinos, o Cruzeiro só superou o Vitória (1 a 0). O time celeste empatou com CRB (1 a 1) e CSA (1 a 1) e perdeu de Sampaio Corrêa (2 a 1) e Confiança (2 a 1).

Ao vencer o Operário-PR, por 2 a 1, no compromisso anterior, o Cruzeiro se livrou do risco de rebaixamento e ficou com 47 pontos, cinco a mais do que o Náutico (42), que ainda luta contra o descenso. Os pernambucanos chegam animados pelos 4 a 1 sobre o Oeste.

No Cruzeiro, Felipão terá o desfalque do volante Filipe Machado, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Sem outras opções, o treinador deverá escalar Jadson, uma vez que Henrique segue no departamento médico e Jadsom Silva entrou na Justiça contra o clube por pendências trabalhistas.

O zagueiro Léo também segue lesionado e não joga, assim como Thiago (testou positivo para a covid-19) e Marco Antônio (realiza reforço muscular). O atacante Marcelo Moreno, com desgaste na coxa, segue como dúvida. O Cruzeiro tem três pendurados: Airton, Lucas França, que renovou contrato, e Ramon.

No Náutico, o técnico Hélio dos Anjos ganhou o reforço do volante Djavan, que cumpriu suspensão na rodada passada. Ele vinha sendo titular e, agora, briga por vaga com Rhaldney, que entrou em seu lugar. O Náutico não tem nenhum jogador suspenso. Fora mesmo, só os laterais-esquerdos Kevyn e Igor Miranda, que se recuperam da covid-19.