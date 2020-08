Cruzeiro tenta reabilitação contra o Confiança, animado pelo título sergipano

Após sofrer sua primeira derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tenta se reabilitar neste domingo, às 18 horas, no estádio Batistão, em Aracaju, contra o Confiança, pela quinta rodada. O adversário está na zona do rebaixamento, com apenas um ponto, porém, entra em campo na condição de campeão sergipano, título conquistado na última sexta-feira.

Pela Série B, o time da casa ainda não venceu nenhuma partida e tem apenas um ponto conquistado em três partidas. Após empatar com o Paraná por 2 a 2 na estreia, o Confiança perdeu para o Botafogo-SP, por 2 a 0, e para o Cuiabá, por 1 a 0.

O Cruzeiro, por sua vez, vinha de três vitórias nas três primeiras rodadas e conseguiu somar três pontos mesmo começando a competição com seis pontos a menos na tabela por conta de punição na Fifa. No entanto, na última quinta-feira, foi superado pela Chapecoense por 1 a 0, em pleno Mineirão.

No time mineiro, o técnico Enderson Moreira entende que não é momento de mudanças só porque a equipe perdeu pela primeira vez. Ele deve manter a base que vem entrando em campo nas últimas rodadas, mas pode promover a entrada de Arthur Caike no ataque.

Contratado recentemente, ele fez sua estreia no segundo tempo diante da Chapecoense, e agora pode ficar com a vaga de Stênio, que não rendeu como esperado. No mais, o time não deve ter alterações.

O Confiança nem teve tempo de comemorar. A equipe conquistou o seu 22.º título sergipano na sexta-feira com o empate por 1 a 1 com o Itabaiana. O técnico Matheus Costa priorizou a decisão, não poupou os titulares e agora terá de reavaliar a condição física dos atletas para tentar impedir a reabilitação do Cruzeiro.

Os desfalques certos são os atacantes Bruno Paraíba e Mikael, que deixaram a partida contra o Cuiabá sentindo dores musculares. Os dois já foram vetados pelo departamento médico para partida do Campeonato Sergipano e ainda não ficam à disposição do treinador. Assim, a dupla de ataque seguirá sendo formada por Reis e Renan Gorne.

Regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF, o experiente meia Tiago Luis, revelado pelo Santos, pode ser a novidade. Ele ainda não esteve em campo na partida de sexta-feira, mas já está liberado para estrear.