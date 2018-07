Cruzeiro terá apenas um jogador titular contra Flamengo

BELO HORIZONTE - Com a taça do Campeonato Brasileiro já garantida, o Cruzeiro encerra a sua participação na edição 2013 da competição completamente relaxado. Tanto que o técnico Marcelo Oliveira escalou apenas um titular e, mesmo assim, ainda tem uma dúvida para o último compromisso do ano, contra o Flamengo, a partir das 19 horas deste sábado, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Do grupo que mais atuou na conquista do Brasileirão, apenas Bruno Rodrigo estará em campo no início da partida deste sábado. E parte da equipe foi poupada até mesmo do último treino antes do embarque para o Rio de Janeiro, realizado nesta sexta-feira na Toca da Raposa II, como o goleiro Fábio, os atacantes Borges e William e o zagueiro Dedé, único da equipe convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para os últimos amistosos da seleção brasileira.

Do grupo titular, Ricardo Goulart, Nilton e Éverton Ribeiro já estavam vetados por contusões e Dagoberto, por suspensão. Com relação à equipe que entrará em campo, Marcelo Oliveira ainda tem uma dúvida. No treino, o técnico escalou Léo na defesa, mas afirmou que pode dar uma "oportunidade" para Victorino, recuperado de lesão. "Tenho uma preocupação específica no caso do Victorino, que é a falta de ritmo, já que ele praticamente não jogou esse ano. Mas é um jogador que se coloca bem, experiente", observou.