Cruzeiro terá dois reforços e Roger pode ser titular

Enquanto o defensor tem vaga garantida entre os que começam jogando, Roger terá mais uma chance para buscar a titularidade. Sem o meia Gilberto, que já treina com a seleção brasileira para a Copa do Mundo, o jogador disputa a posição com o lateral-esquerdo Fernandinho, que atou neste domingo, em Campinas.

Leonardo Silva volta após cumprir suspensão de um jogo pela expulsão na partida contra o Avaí, pela segunda rodada. Já Roger cumpriu três jogos por ter sido punido quando ainda jogava pelo Grêmio, em 2008. O meia escondeu um rádio atirado no campo por um torcedor do time gaúcho no Olímpico, mas logo depois se transferiu para o Catar.

Após três rodadas, o Cruzeiro soma cinco pontos no Brasileirão, no oitavo lugar, com uma vitória e dois empates. Já o Botafogo aparece empatado com Avaí, Palmeiras e Ceará na vice-liderança, com sete pontos.