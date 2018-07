Cruzeiro terá Júlio Baptista no lugar de Marcelo Moreno

Sem poder contar com Marcelo Moreno para o jogo desta quinta-feira, o técnico Marcelo Oliveira evitou o mistério e confirmou no treino desta quarta a escalação de Júlio Baptista, pelo Cruzeiro. Moreno não poderá enfrentar o Grêmio, no Mineirão, por força de contrato com o ex-time.

Baptista foi titular durante todo o coletivo desta quarta e não será surpresa no duelo desta quinta. Oliveira escalou o Cruzeiro com Fábio; Mayke, Dedé, Leo e Egídio; Henrique, Lucas Silva; Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Willian; Júlio Baptista.

Moreno não poderá entrar em campo porque ainda pertence ao Grêmio e uma cláusula no contrato de empréstimo com o Cruzeiro impede que jogue contra o ex-time. Assim, o atacante não consta nem na lista de relacionados do treinador Marcelo Oliveira. Marlone é a novidade na relação de jogadores.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio e Rafael;

Lateral-direito: Ceará, Mayke;

Laterais-esquerdos: Egídio e Samudio;

Zagueiros: Dedé, Léo e Manoel;

Volantes: Henrique, Lucas Silva, Nilton, Tinga e Willian Farias;

Meias: Alisson, Everton Ribeiro, Júlio Baptista, Marlone e Ricardo Goulart;

Atacantes: Dagoberto, Marquinhos e Willian.