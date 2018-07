Cruzeiro terá mudanças para enfrentar o Santos

Insatisfeito com a atuação do Cruzeiro no domingo, na derrota para o Ceará por 1 a 0, fora de casa, o técnico Adílson Batista antecipou que deve fazer mudanças na equipe contra o Santos, quarta-feira, no Mineirão.

"O Cruzeiro fez sua 33ª partida e isso acaba sobrecarregando, estamos na hora de pensar em uma outra alternativa para jogar. Vou pensar e, em função de algumas coisas que a gente está observando, fazer mudança", contou o treinador, explicando que essas alterações ocorrerão também por conta do desgaste físico.

"A minha preocupação é com o aspecto físico. Nós erramos muitos passes no meio, chutamos muitas bolas para frente e isso não é o Cruzeiro. Acho que em função do desgaste dos jogos. Com calma, vamos recuperar essa turma para o compromisso difícil contra o Santos", acrescentou.

Sem antecipar as mudanças, Adílson disse que o desempenho dos jogadores nos treinos definirá a escalação. "Agora é conversar, mostrar vídeos, o porquê está acontecendo, e depois tenho um tempo para decidir em termos de mudanças, mas temos uma segunda e uma terça-feira, com calma, para decidir. Quem se escalam são eles (jogadores)", completou.