Cruzeiro terá reforço dos jogadores da seleção

Everton Ribeiro e Ricardo Goulart estiveram nos dois primeiros amistosos sob o comando do técnico Dunga, quando o Brasil derrotou Colômbia e Equador nos Estados Unidos - ambos foram reservas. Enquanto isso, Alisson e Lucas Silva defenderam a seleção olímpica em excursão ao Catar. Os quatro voltaram nesta quarta-feira.

Outra boa notícia para Marcelo Oliveira foi a recuperação do lateral-direito Ceará, que estava sentindo dores musculares. Ele treinou normalmente nesta quarta-feira e deve ser improvisado do lado esquerdo, já que o Cruzeiro não pode contar com as duas opções para o setor, Egídio e Samudio, ambos contundidos.

Diante do Bahia, o Cruzeiro não poderá contar com o zagueiro Dedé, suspenso. Assim, Manoel entra no time para formar a dupla de zaga com Léo. O restante da escalação cruzeirense, no entanto, depende do estado físico de Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, que, após a viagem com a seleção, podem ficar no banco de reservas.