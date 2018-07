Cruzeiro terá reforços contra o Palmeiras em Belo Horizonte

O técnico Marcelo Oliveira deve colocar em campo o atacante Ricardo Goulart na partida do Cruzeiro contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador da seleção brasileira, que recuperou-se de estiramento muscular na coxa esquerda depois de duas semanas parado, deve ocupar a vaga de Marquinhos. Outra novidade deverá ser o retorno do volante Nilton, que cumpriu suspensão automática.

O treinador ainda poderá contar com o lateral-esquerdo Breno Lopes. A diretoria do Cruzeiro conseguiu garantias jurídicas do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para escalar o jogador. Porém, ele deve começar no banco de reservas.