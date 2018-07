Cruzeiro terá time completo para partida contra a Chapecoense pela Copa do Brasil

A estreia da Chapecoense na Copa do Brasil será contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 21h45, já pelas oitavas de final. O confronto está marcado para o estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, onde o técnico Mano Menezes tem apenas uma derrota na temporada. Como o gol fora de casa é critério de desempate, o time mineiro já adiantou que não poupará nenhum titular, mesmo com a decisão do estadual marcado para o domingo contra o rival Atlético Mineiro.

Com o empate sem gols no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, o Cruzeiro tenta esquecer, mas sabe a importância do segundo jogo da final do Campeonato Mineiro neste domingo, às 16 horas, desta vez no estádio Independência, também em Belo Horizonte.

O time de Mano Menezes entrará com tudo que tem de melhor contra a Chapecoense, mas com a cabeça no final de semana. Os mineiros são tetracampeões da Copa do Brasil, enquanto que o adversário nunca levantou a taça. O treinador espera a liberação do meia Robinho e do lateral-direito Ezequiel para montar a equipe principal. Os dois vinham se recuperando de lesão e estão em fase final do tratamento.

Do outro lado, os catarinenses precisam do bom resultado para amenizar o efeito da quase eliminação na Copa Libertadores. Uma derrota para o Nacional por 3 a 0, no Uruguai, na semana passada, estragou os planos da Chapecoense, que vê na Copa do Brasil a oportunidade de escrever uma nova história.

O time conquistou o direito de entrar já nas oitavas de final porque está na disputa da Libertadores. No Campeonato Catarinense, venceu o Avaí por 1 a 0 no primeiro jogo da final, em Florianópolis, e agora decide dentro de casa o título estadual.

O técnico Vagner Mancini estudou poupar alguns jogadores, mas ainda depende de uma resposta dos médicos. O único confirmado é o volante Andrei Girotto, que foi expulso no jogo contra o Avaí e já não pode atuar neste final de semana.