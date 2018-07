Cruzeiro terá três desfalques contra o Guarani Ainda se recuperando da eliminação nas quartas de final da Libertadores, o Cruzeiro inicia nesta quinta-feira a sua preparação para o jogo com o Guarani, domingo, às 18h30, em Campinas, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Adílson Batista já sabe que terá três desfalques no fim de semana.