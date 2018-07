Cruzeiro treina com Roger e Montillo entre os titulares O meia Roger foi a grande novidade do treino do Cruzeiro desta quarta-feira, na Toca da Raposa II. Insatisfeito com a produção da equipe na estreia do Campeonato Mineiro, o técnico Vágner Mancini colocou o jogador entre os titulares, no lugar do volante Amaral, e deixou a equipe mais ofensiva, com dois meias.