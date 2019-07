Cruzeiro treina com Thiago Neves para encarar o River; Pedro Rocha festeja chance

O Cruzeiro encerrou na tarde desta segunda-feira, na Casa Amarilla, um dos centros de treinamentos do Boca Juniors, a sua preparação para enfrentar o River Plate no confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, nesta terça, às 19h15 (de Brasília), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. E a principal novidade em campo foi a presença de Thiago Neves, recuperado de dores na panturrilha direita.

O meio-campista começou a sofrer com o problema no jogo contra o Botafogo, no último dia 14, e acabou ficando fora do duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, e da partida diante do Bahia pelo Campeonato Brasileiro, dois compromissos ocorridos na semana passada.

O técnico Mano Menezes permitiu a presença da imprensa acompanhando apenas a parte do aquecimento dos jogadores no treinamento, no qual foi possível ver que Thiago Neves se preparava para participar de sua segunda atividade consecutiva em campo. No domingo, ele esteve presente em um treino fechado realizado na Toca da Raposa, quando voltou a trabalhar no gramado antes de viajar com o elenco cruzeirense até a capital argentina.

No desembarque da equipe em Buenos Aires, ocorrido na madrugada desta segunda-feira, o meio-campista garantiu estar recuperado, mas ainda é considerado dúvida na escalação cruzeirense. "Estou bem. Estou me sentindo melhor. Já treinei hoje (na realidade, domingo), estou um pouco mais confiante. No começo, você fica com um pouco de medo, para algumas arrancadas, mas acho que o time também está bem confiante", disse o atleta, em entrevista à TV Globo.

PEDRO ROCHA - Pouco antes do treino desta segunda-feira, o atacante Pedro Rocha conversou com os jornalistas na capital argentina e festejou a chance de poder encarar o River Plate. Ele fará o seu primeiro jogo pela equipe mineira na Libertadores, pois foi contratado pelo clube depois do período de inscrições para a fase de grupos da competição.

"A expectativa está muito grande, das melhores. Acredito que é o jogo mais importante do ano na Libertadores. Felizmente agora posso jogar. Estou muito feliz com essa oportunidade de poder fazer um grande jogo e levar para o segundo em casa, diante do nosso torcedor", afirmou o jogador, que também exaltou a confiança elevada do time depois de ter eliminado o Atlético-MG no clássico das quartas de final da Copa do Brasil.

"Chegamos muito bem porque a gente vem de uma classificação na Copa do Brasil sobre o nosso rival e acredito que isso dá um ânimo a mais para a nossa equipe também, de chegar aqui na Argentina para poder fazer um grande jogo contra o River", reforçou o atleta, que foi um dos cinco novos nomes confirmados como inscritos pelo Cruzeiro para as oitavas de final - o zagueiro Edu, o lateral-direito Weverton, o volante Adriano e o meia Mauricio foram os outros quatro.

Neste duelo de ida do mata-mata, o Cruzeiro terá o desfalque do atacante Fred. O jogador sequer viajou à Argentina após se queixar de uma crise de labirintite. A ausência do goleador foi lamentada por Pedro Rocha. "É um grande jogador, nos ajuda bastante. Infelizmente não pôde estar aqui com a gente porque está com um problema. A gente perde, pois é um jogador de área, que a gente sabe que ali na frente, quando tem a oportunidade, ele mata, faz o gol", analisou.

Fred deve estar novamente à disposição de Mano Menezes para o jogo de volta das oitavas de final, que será no dia 1º de agosto, no Mineirão. Antes disso, no mesmo estádio, a equipe cruzeirense terá pela frente o Athletico-PR, neste sábado, às 19 horas, pela 12ª rodada do Brasileirão.