Cruzeiro treina e Deivid confirma equipe com Manoel e Rafael Silva O técnico Deivid não quis saber de mistério e confirmou nesta segunda-feira a escalação do Cruzeiro para encarar o Uberlândia na terça, pelo Campeonato Mineiro. Sem maiores surpresas, ele treinou a equipe que entrará em campo no Mineirão com Manoel e Rafael Silva entre os titulares.