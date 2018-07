Cruzeiro treina em academia de shopping antes da volta para Belo Horizonte

Sem tempo para celebrar a vitória sobre o Atlético Paranaense, na última quarta-feira, o elenco do Cruzeiro já começa a pensar no próximo compromisso do time no Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, quando o time vai enfrentar o Flamengo, no Mineirão, pela 14ª rodada.

Por isso, nesta quinta-feira, antes da viagem de volta para Belo Horizonte, os jogadores que não foram titulares no triunfo sobre o Atlético-PR fizeram atividades físicas na academia de um shopping de Curitiba. Entre eles, o atacante Rafael Marques, autor do segundo gol do time no triunfo por 2 a 0 na Arena da Baixada.

"Logística nossa é puxada, jogo atrás de jogo, pessoal que vem jogando com mais frequência procura fazer um repouso e nós, que atuamos pouco na partida, temos que ganhar tempo, por isso já estamos aqui na academia para focar no jogo contra o Flamengo", declarou.

Além dos jogadores que estão lesionados, o Cruzeiro sofreu uma baixa para o duelo com o Flamengo, o volante Henrique, que recebeu o terceiro cartão amarelo e precisará cumprir suspensão automática. Em compensação, o também volante Ariel Cabral está livre de gancho e vai retornar ao time.

O triunfo sobre o Atlético-PR foi o segundo consecutivo no Brasileirão e colocou o time em quinto lugar. Por isso, Rafael Marques destacou a importância de o time ampliar a boa fase no fim de semana para se firmar na zona de classificação à Copa Libertadores. "Um jogo importante para dar continuidade nessa sequência de vitórias, para ganhar mais moral no campeonato. Temos que estar bem focados e determinados para trabalhar", completou.

Enquanto isso, em novo julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva pelos incidentes em partida entre Chapecoense e Cruzeiro pela Copa do Brasil, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa foi absolvido e o técnico Mano Menezes recebeu apenas uma advertência. Ambos, portanto, não vão desfalcar o time.