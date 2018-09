Cruzeiro treina em SP e crê em bom histórico fora de casa para superar Palmeiras

O Cruzeiro fechou nesta terça-feira a preparação para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil diante do Palmeiras, na quarta, no Allianz Parque. No CT do São Paulo, o técnico Mano Menezes comandou um treino fechado à imprensa em sua maior parte e não deu pistas da escalação que vai a campo.

As boas notícias ficaram por conta do volante Lucas Romero e do meia Arrascaeta. Recuperados de lesões, os dois trabalharam normalmente e mostraram que estão aptos a reforçar o Cruzeiro na quarta. A tendência é que ao menos o uruguaio seja titular diante do Palmeiras.

Independente da escalação escolhida, o Cruzeiro confia no bom retrospecto recente como visitante para surpreender. Na atual edição da Copa do Brasil, o time mineiro venceu Atlético-PR (2 a 1) e Santos (1 a 0) fora de casa nos jogos de ida. Em 2017, quando conquistou o torneio, passou pelo mesmo Palmeiras nas quartas de final após empatar por 3 a 3 em São Paulo na ida.

"É óbvio que no Campeonato Brasileiro estamos deixando a desejar, mas na Copa do Brasil e na Libertadores estamos bem. É um jogo muito difícil amanhã, mas temos feito bons jogos fora de casa. Fizemos aqui ano passado no 3 a 3. Acho que amanhã temos que jogar concentrados da mesma forma", comentou o meia Thiago Neves nesta terça.

Se no Brasileirão, de fato, a fase não é das melhores, o Cruzeiro confia na força de seu elenco para brigar pelos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. E ter o todo o plantel à disposição, após as recuperações de Romero e Arrascaeta, pode ser fundamental para a equipe.

"É bom quando você tem o grupo todo, o Mano confia em todo mundo, sabe com quem ele pode contar nas posições. Estamos todos aqui, fortes e concentrados para conseguirmos fazer um bom jogo, que é o que importa pra gente. Vamos ter que ter bastante paciência, será um jogo de detalhes. Quem conseguir aproveitar melhor as chances vai conseguir a vantagem", opinou.