Cruzeiro treina na Argentina e Mano não confirma time contra o Racing

Na véspera da estreia na Libertadores, diante do Racing, o Cruzeiro fechou a preparação para o confronto na Argentina nesta segunda-feira. O técnico Mano Menezes fez mistério e não confirmou a escalação que entrará em campo no Estádio El Cilindro, em Avellaneda, pela primeira rodada do Grupo 5 do torneio.

A principal dúvida está no meio de campo. Thiago Neves, uma das principais referências da equipe, está recuperado de contusão muscular, tem treinado normalmente e se mostrou apto a jogar. A tendência, no entanto, é que ele fique apenas como opção na terça-feira.

Isso porque seus concorrentes na posição vivem ótimo momento. Arrascaeta é o maestro do Cruzeiro, enquanto Rafinha tem se destacado e vive fase artilheira em 2018. Robinho também poderia sair para a entrada de Thiago Neves, mas esta opção tornaria a equipe muito ofensiva para um duelo difícil fora de casa.

Por isso, Mano deve optar por manter a equipe considerada titular nas últimas partidas, com: Fábio; Edílson, Léo, Murilo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Arrascaeta e Rafinha; Fred.

Nesta terça, o treinador comandou um descontraído treino recreativo no Estádio Libertadores de América, do Independiente, grande rival do Racing. Depois, o elenco cruzeirense foi para o El Cilindro, onde realizou o reconhecimento do gramado.