Cruzeiro treina na Toca I e confirma amistosos nos EUA

No primeiro treino da semana, o técnico Marcelo Oliveira não indicou o time que vai entrar em campo para enfrentar a Villa Nova, domingo, no Independência, pelas semifinais do Campeonato Mineiro. O treinador ganhou a opção de escalar o zagueiro Paulão, que voltou a trabalhar com o grupo nesta tarde, depois de três semanas afastado com um estiramento na coxa. O meia-atacante Ricardo Goulart não treinou, poupado.

Também nesta terça, o Cruzeiro confirmou dois amistoso durante a pausa para a Copa das Confederações. A equipe mineira vai enfrentar o Fort Lauderdale Strikes (antigo Miami FC, onde jogou Romário), dia 23 de junho, na Flórida, e o mexicano Monarcas Morelia, no Toyota Park, em Chicago, seis dias depois. O local do primeiro jogo não foi confirmado.