Cruzeiro treina no domingo após empate frustrante; ordem é 'aprender a finalizar'

O técnico Felipe Conceição aprovou a estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Mas não gostou nada do resultado final contra o Uberlândia, no sábado, em Uberlândia (MG). Após criar 27 oportunidades de gol e apenas empatar por 1 a 1, equipe treinou neste domingo para "aprender a finalizar".

Apesar das 27 finalizações na visita ao Uberlândia, a igualdade veio apenas nos minutos finais, com o lateral-direito paraguaio Raúl Cáceres. A falta de pontaria foi o ponto negativo. Felipe Conceição sabe que são apenas 10 dias de trabalho e exalta o futebol apresentado. Mas já quer o resultado positivo nesta quarta-feira diante da Caldense, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Leia Também Após ser campeão do Goiano, Marcelo Cabo é anunciado como novo técnico do Vasco

"O desempenho foi muito positivo para um primeiro momento, mas há margem para crescimento em muitas coisas. E temos de melhorar em muitas coisas", admitiu o treinador, em uma mescla de satisfação e preocupação.

"Os jogos trazem evolução. Me surpreendeu esse desempenho ofensivo, essa intensidade durante o tempo todo. Agora é crescer na próxima partida para buscar a vitória", afirmou, já mirando o confronto contra a equipe de Poços de Caldas (MG).

Na visão de Felipe Conceição, o Cruzeiro não soube achar os espaços certos para atacar o Uberlândia no primeiro tempo e, na fase final, atacou o tempo todo sem a precisão correta. "Temos de conseguir evoluir e vamos buscar isso ao longo da semana".

Nesta segunda-feira, os trabalhos da equipe celeste já serão em Belo Horizonte. Mesmo com uma equipe remodelada, com cinco estreias em Uberlândia, a ordem é não desperdiçar pontos em casa.