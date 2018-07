Cruzeiro troca de fornecedor de material esportivo

O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira uma mudança no seu fornecedor de material esportivo. O clube mineiro, que era apoiado pela Olympikus, estampará a partir de 2015 a marca da Penalty, empresa com a qual foi assinado um contrato pelos próximos três anos.

"Estamos muito felizes com a chegada da Penalty ao Cruzeiro. Uma marca esportiva que soube reconhecer a grandeza do Clube e que, certamente, dará ao torcedor cruzeirense um tratamento especial oferecendo produtos de qualidade e com expressiva presença nos pontos de venda", afirmou Gilvan de Pinho Tavares, presidente do Cruzeiro.

A estreia da Penalty como fornecedora de uniformes do clube será na Copa São Paulo, tradicional torneio de juniores, que começará a ser disputada nos primeiros dias de janeiro. Já entre os profissionais, deverá acontecer na segunda quinzena do próximo mês, quando o Cruzeiro realizará partidas amistosas de preparação para a temporada 2015.

A nova coleção de uniformes ainda não foi lançada, mas deve ter inspiração nos modelos utilizados em 2003, quando o time foi campeão brasileiro, da Copa do Brasil e mineiro. "2003 foi um ano marcante para o Clube quando o time conquistou o Campeonato Mineiro, o Brasileiro e a Copa do Brasil, a famosa Tríplice Coroa", disse Rafael Gouveia, diretor de marketing da Penalty.

Se já definiu o seu fornecedor de uniformes para 2015, o Cruzeiro ainda não sabe quem será o seu patrocinador master na próxima temporada, pois foi informado pelo banco BMG que o contrato, marcado para se encerrar no fim deste ano, não será ampliado.