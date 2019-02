Cruzeiro tropeça fora de casa e só empata com o Boa pelo Mineiro

Após o 1 a 1 no clássico com o Atlético-MG no último domingo, o Cruzeiro voltou a empatar no Campeonato Mineiro, em jogo disputado nesta quinta-feira. Desta vez, ficou no 2 a 2 em duelo contra o Boa, pela quarta rodada do Estadual, no Estádio do Melão, em Varginha.

Com o resultado, a equipe do técnico Mano Menezes segue invicta, com oito pontos, dois a menos que o líder América. O Boa, por sua vez, fica com seis pontos, na sexta colocação.

A grande novidade em campo foi o meia Marquinhos Gabriel, que fez sua estreia pelo Cruzeiro. Ele mostrou habilidade e teve boa movimentação durante o primeiro tempo, mas não foi o suficiente para resultar em um bom futebol coletivo do time cruzeirense.

Apesar da dificuldade em criar jogadas de perigo, o time da capital soube se aproveitar da bola parada para abrir o placar. Aos 28 minutos, Robinho cobrou falta com categoria e acertou no ângulo do goleiro Renan Rocha. Depois disso, as chances seguiram escassas e o jogo foi para o intervalo com 1 a 0 no marcador.

No retorno para o segundo tempo, o Cruzeiro não apresentou melhora. O Boa, por sua vez, conseguiu o empate logo aos nove minutos, quando Gustavo ficou com a sobra após chute rasteiro e mandou para a rede. O time da casa se empolgou após o gol e voltou a levar perigo, mas logo perdeu o ímpeto. Então, aos 17 minutos, Thiago Neves desviou de cabeça e Fred matou no peito antes de recolocar o Cruzeiro à frente no placar.

Denis entrou no lugar de Cristian no Boa e começou a infernizar os cruzeirenses. Aos 30 minutos, ele chamou Edilson para dançar na linha de fundo e deu um ótimo passe para Gabriel Vieira encher o pé para fazer o gol de empate. Aos 33, o mesmo Denis recebeu falta do zagueiro Murilo, que recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

O Cruzeiro volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Villa Nova, a partir das 17 horas, no Castor Cifuentes. O Boa joga apenas na quarta-feira, em duelo contra o Foz do Iguaçu, pela primeira fase da Copa do Brasil, no Estádio do ABC, às 20h30.