Cruzeiro usa Brasileirão de 2009 como motivação A derrota para o Corinthians no último sábado deixou o Cruzeiro um pouco mais longe da briga pelo título brasileiro. Três pontos atrás do agora líder Corinthians (63 a 60), a equipe mineira ocupa a terceira colocação, atrás também do Fluminense. Mas usa os exemplos do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando Flamengo e Fluminense conseguiram reviravoltas incríveis, para manter a motivação e a confiança.