Cruzeiro vai atrás de Rodriguinho, ex-Corinthians, para o lugar de Arrascaeta

O Cruzeiro tem um nome de peso definido para ocupar a lacuna deixada por Arrascaeta, de malas prontas para o Rio de Janeiro. O clube mineiro negocia a contratação do meia Rodriguinho, do Pyramids, do Egito, e que teve destaque no Brasil atuando pelo Corinthians. O jogador foi um pedido feito pelo técnico Mano Menezes, que já tentou sua contratação em outros momentos, mas não teve êxito pela questão financeira.

O Flamengo deve pagar cerca de R$ 63,7 milhões pela contratação de Arrascaeta. O valor seria usado pelo Cruzeiro para acertar com Rodriguinho e também ir atrás de outros nomes para reforçar o elenco. Mano trabalhou com o jogador no Corinthians, em 2014.

Rodriguinho foi vendido pelo time paulista em julho do ano passado por US$ 6 milhões (R$ 22,6 milhões) ao Pyramids, com quem tem contrato até maio de 2021. A ideia do Cruzeiro seria contratá-lo em definitivo para ser o principal nome da temporada.

No ano passado, o meia de 30 anos chegou a ser procurado pelo clube mineiro, mas as conversas não foram adiante.