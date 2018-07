Cruzeiro vai com força máxima para 'final' no Pacaembu A quatro jogos do fim do Campeonato Brasileiro e numa disputa acirrada pela liderança do torneio, o Cruzeiro entra em campo contra o Corinthians às 19h30 deste sábado, com a presença de quase todos os principais elementos do grupo. E vai precisar, já que a partida, válida pela 35ª rodada da competição, é decisiva para as duas equipes, ambas com 60 pontos, um a menos que o Fluminense, que encabeça a tabela, apesar de o time mineiro perder no saldo de gols para o adversário paulista.