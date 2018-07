Cruzeiro vai mandar 2 jogos do Campeonato Brasileiro em Uberlândia

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro terá que mandar longe de Belo Horizonte os seus dois primeiros jogos no Campeonato Brasileiro deste ano. Punido com a perda de dois mandos de campo por incidentes no clássico contra o Atlético-MG, na última rodada do Brasileirão da temporada passada, o clube celeste já escolheu Uberlândia como nova casa.

O Estádio João Havelange, na cidade do Triângulo Mineiro, vai receber a estreia do Cruzeiro na competição, no dia 20 de maio, às 18h30, contra o Atlético-GO. Depois, o estádio de Uberlândia também será palco do confronto da quarta rodada, no dia 10 de junho, novamente às 18h30, diante do Sport.

Como precisa jogar a 100 km de distância de Belo Horizonte, o Cruzeiro não pode mandar os dois jogos em Sete Lagoas, cidade a 67km da capital mineira e que tem sido a casa da equipe. O Independência, que espera-se que já tenha sido reinaugurado em maio, também está vetado.