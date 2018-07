Cruzeiro vai mostrar força em casa, garante Ricardo Goulart

Depois de dois empates seguidos como visitante, diante de Botafogo e Criciúma, o Cruzeiro jogará agora duas vezes em casa, contra Santos (no domingo) e Grêmio (na quinta-feira da próxima semana). E, segundo o meia Ricardo Goulart, será a chance de provar novamente a força cruzeirense na luta pelo título brasileiro.

"São jogos decisivos de seis pontos. Tivemos esse período de jogos fora, somamos dois pontos, mas o importante é que jogamos para vencer. Infelizmente não conseguimos, foram dois empates. Agora é decisão dentro de casa. Espero que possamos somar esse seis pontos nas próximas partidas em casa", disse Ricardo Goulart.

Antes de pensar no Grêmio, porém, o artilheiro do Brasileirão (oito gols) avisa que a concentração é total no próximo compromisso. "Todos conhecem a história do Santos, vamos respeitar essa camisa, mas vamos fazer nosso jogo, nos impor dentro de casa", avisou Ricardo Goulart, consciente de que o Cruzeiro não pode vacilar se quiser manter a liderança do campeonato - está com dois pontos de vantagem sobre o segundo colocado Inter.

"Existem grandes equipes no campeonato, estamos com dois pontos na frente e temos a possibilidade de aumentar. Vamos fazer de tudo para que isso possa acontecer."