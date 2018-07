Cruzeiro vai para o tudo ou nada contra o Flamengo

VOLTA REDONDA - O Cruzeiro não tem escolha neste domingo, 28, contra Flamengo, em Volta Redonda. Para continuar sonhando com o título brasileiro, precisa vencer para levar a definição para a última rodada. O problema adicional é que a equipe carioca, com 43 pontos, ainda ronda a zona do rebaixamento. "Vai ser pressão, mas acho que a equipe está bem concentrada, ciente da responsabilidade da partida tanto para nós quanto para eles’’, observou o goleiro Fábio.

O técnico Cuca indicou que deverá optar por uma formação ofensiva, com dois armadores: o argentino Montillo e Roger. A única alteração deverá ser o retorno do zagueiro Gil, após cumprir suspensão. Gilberto também tem condição de jogar. O treinador cruzeirense, contudo, não descartou a possibilidade de escalar três zagueiros, deixando Roger como opção.

Embora o Cruzeiro dependa de outros resultados, o discurso os jogadores é que só resta ao time fazer sua parte na reta final do Brasileirão. "A gente tem de pensar somente nas nossas partidas e o que vai ser das outras foge das nossas forças e entregamos nas mãos de Deus’’, comentou Fábio.

O Flamengo pode ter um domingo de alívio ou de tensão total. Um empate pode não ser tão ruim, mas uma derrota deixará a equipe rubro-negra em situação delicadíssima, a uma rodada do fim da competição. "Não podemos achar que já estamos livres da ameaça de rebaixamento. Apenas demos um passo importante contra um adversário direto, que era o Guarani’’, disse o meia Renato. "É preciso saber que o jogo contra o Cruzeiro vai resolver nossa vida.’’

Guarani pode cair. O Guarani recebe o Grêmio, em Campinas, e estará rebaixado se perder. O time gaúcho ainda sonha com vaga na Libertadores. O Atlético-MG pode se salvar de vez, se bater o Goiás, já na Série B de 2011, em Sete Lagoas. Outro ameaçado, o Vitória, enfrenta o desmotivado Internacional, no beira-rio.

Ainda sonhando com a Libertadores, o Botafogo hospeda o ameaçado Prudente. O Ceará pega o Atlético-PR no Castelão.

Ficha técnica

FLAMENGO - Marcelo Lomba, Léo Moura, Welinton, Ronaldo Angelim, Juan, Maldonado, Willians, Renato, Marquinhos, Diogo e Diego Maurício - Técnico: Vanderlei Luxemburgo

CRUZEIRO - Fábio, Jonathan, Gil, Leo, Diego Renan, Henrique, Marquinhos Paraná, Roger (Edcarlos), Montillo, Thiago Ribeiro e Wellington Paulista - Técnico: Cuca

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Local: Volta Redonda

Horário: 17 horas

Transmissão: SporTV (exceto RJ)