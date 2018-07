Cruzeiro vai poupar sete titulares no clássico contra o América-MG

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro vai mesmo poupar pelo menos sete dos seus titulares de linha no clássico deste domingo, às 17h, contra o América-MG, no Mineirão. Neste sábado o clube divulgou a lista de relacionados para a partida e só incluiu o goleiro Fábio, o volante Lucas Silva, o lateral-esquerdo Egídio e o atacante Marcelo Moreno dentre aqueles que vêm jogando regularmente.

Isso porque a preocupação da comissão técnica é com a estreia da equipe na Copa Libertadores, quarta-feira, contra o Real Garcilaso, no Peru. Por isso a maior parte dos titulares descansarão no fim de semana.

Neste sábado, Marcelo Oliveira não deu pistas do time que vai atuar no clássico. Na sexta ele havia treinado a equipe apenas com reservas, mas decidiu incluir quatro titulares entre os relacionados. Não foi divulgado se estes serão titulares ou ficarão como opção no banco.

A tendência é que o Cruzeiro entre em campo no clássico com Elisson; Mayke, Leo, Wallace e Egídio (Luan); Lucas Silva (Rodrigo Souza), Henrique, Julio Baptista e Marlone; Willian e Marcelo Moreno (Elber). Nilton, Martinuccio e Samudio também não foram relacionados.

Confira a lista de jogadores relacionados pelo Cruzeiro:

Goleiros: Elisson e Fábio

Lateral-direito: Mayke

Zagueiros: Alex, Léo e Wallace

Lateral-esquerdo: Egídio

Volantes: Eurico, Henrique, Lucas Silva, Rodrigo Souza e Tinga

Meias: Alisson, Elber, Júlio Baptista e Marlone

Atacantes: Luan, Marcelo Moreno e Willian